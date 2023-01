Apertura anno giudiziario, Sollicciano sotto accusa: "Problemi gravissimi"

Nella relazione della procura generale presentata all'aperura dell'anno giudiziario 2023 si torna a parlare del carcere fiorentino di Sollicciano, che “presenta gravissimi problemi dal punto di vista edilizio e di mantenimento di adeguate condizioni climatiche al suo interno, con problemi di vivibilità che si ripropongono annualmente (calura estiva particolarmente accentuata, perdite d'acqua, infiltrazioni, topi, cimici, umidità, sporcizia).

Tale condizione – prosegue la relazione – rende la detenzione nel carcere cittadino particolarmente gravosa se non, in casi sempre più frequenti, contraria ai principi di umanità della pena per i condannati e dell'esecuzione delle misure cautelari per gli imputati. Si segnala la perdurante gravissima situazione 'strutturale' del carcere cittadino di Firenze, aggravatasi nell'ultimo anno a causa del peggioramento della situazione igienico-ambientale. In molti reparti (del giudiziario e del penale) si è potuta direttamente constatare la presenza sia di insetti ('cimici') sui muri sia dei loro preoccupanti effetti sui corpi di alcuni detenuti che hanno mostrato tracce di morsicatura e puntura".

La relazione, inoltre, denuncia "condizioni igieniche dei reparti visitati lasciano effettivamente molto a desiderare e pur consapevole dell'endemicità del fenomeno (che ha molteplici cause non ultima la conformazione strutturale ed edilizia del carcere che necessiterebbe di un vasto programma di ristrutturazione complessiva) si rende necessario operare interventi di risanamento radicali.

Va in particolare segnalato il problema della realizzazione delle facciate ventilate, l'impermeabilizzazione dei terrazzi e l'adeguamento dei macchinari per la produzione di acqua calda nelle sezioni maschili, che consentirebbe la definitiva realizzazione di docce all'interno di ogni camera di pernottamento".