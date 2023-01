EuroJackpot, vinti 176mila euro a Barberino Tavarnelle

Nessun "5+2" nel concorso EuroJackpot di venerdì 27 gennaio 2023, la cui combinazione è stata 4 9 29 34 37 Euronumeri 3 12. Dopo l’ultima estrazione festeggiano sei giocatori che hanno centrato il "5+1" in Norvegia e che porta a casa 470.317,50 euro ciascuno. Sono nove invece i "5+0" da 176.824,80 euro, uno dei quali - riporta Agipronews - è stato centrato presso il punto vendita di via Roma a Barberino Tavernelle, in provincia di Firenze. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 104 milioni di euro.