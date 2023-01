Giorno della Memoria, ultimi appuntamenti a Empoli

Ultimi appuntamenti del programma ‘Giorno della Memoria 2023’. Un mese di eventi, di luoghi per non dimenticare quanto accadde in quell’atroce tempo. Giovani studenti, adulti e chi ha voluto essere presente, hanno viaggiato nella storia, attraverso incontri, testimonianze, rappresentazioni teatrali, letture. E movimento.

Per gli amanti del moto, stanno per concludersi le ‘Passeggiate della memoria’. Mentre si cammina, gli operatori della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro ripercorrono la storia della vita di alcuni deportati, raccontandoli attraverso le pietre d’inciampo installate nel 2022 in vari luoghi di Empoli.

Insieme a Giallo Mare Minimal Teatro, Uisp Empolese Valdelsa, Sezioni Soci Coop di Empoli e ANED Empolese Valdelsa.



Sabato 18 febbraio 2023, alle 15, partendo dal palazzetto dello sport di Empoli, i partecipanti scopriranno le pietre d’inciampo collocate a Cortenuova e Pontorme.

Sabato 4 marzo, alle 15, ‘passeggiata’ finale, partendo dal monumento della Vetreria Taddei per scoprire quelle installate nel centro di Empoli. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 353 4275185.



Il 1 febbraio, alle 21.15 al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri, sarà possibile assistere allo spettacolo "Storia di un uomo magro” scritto, diretto e interpretato da Paolo Floris. L'iniziativa vede la collaborazione delle sezioni ANPI di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Fucecchio, Montaione, Vinci, Montelupo Fiorentino e ANED Empolese Valdelsa. Momento conclusivo del cartellone, il 13 febbraio alle 21.15 al circolo Arci di Avane, con la proiezione del documentario "Il senso di Hitler" diretto da Petra Epperleine e Michael Tucker, a cura de "Il solito dibattito".



Il ‘Giorno della Memoria’ raccoglie tanti progetti per tutte le età pensati per raccontare e far riflettere sulla storia, sul valore del ricordo e su temi come democrazia, libertà, rispetto dell'altro e dei diritti di ognuno.



Il cartellone di eventi è stato realizzato grazie al lavoro di rete fatto da amministrazione comunale, biblioteca Renato Fucini, Aned Empolese Valdelsa, sezioni Anpi del territorio, Arci Empolese Valdelsa, Centro Giovani Avane, Istituto superiore Ferraris Brunelleschi di Empoli, Uisp Empolese Valdelsa, sezione Soci Coop di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.



"Ci avviamo verso la conclusione del programma di iniziative per il Giorno della Memoria 2023, un programma articolato dove il ricordo di ciò che è accaduto il 27 gennaio 1945 è stato al centro di iniziative differenti, iniziative in grado di parlare a ogni fascia di età attraverso linguaggi diversi, ognuno a suo modo peculiare ed efficace - sottolinea il presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura della memoria, Alessio Mantellassi - Nel mese di febbraio, ci sarà spazio per il teatro, per proiezioni a tema e per nuove tappe delle Passeggiate della memoria, che si concluderanno a marzo. Sono tutte opportunità, per le quali ringrazio tutti i promotori, da cogliere per incontrarsi e riflettere insieme. Sono felice del gioco di squadra fatto. Ringrazio tutte le associazioni e tutti i volontari che, ognuno nel suo campo, ha organizzato un pezzo di questo ampio calendario".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa