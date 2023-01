Il fattore casa non basta al Basket Castelfiorentino: sconfitta contro Viareggio

Nuovamente rinviato l’appuntamento con la vittoria per il Basket Castelfiorentino, che nello scontro diretto non riesce a far valere il fattore campo e cade 52-60 per mano della Pallacanestro Femminile Viareggio. In un PalaGilardetti vestito a festa, con le bambine del Minibasket protagoniste del prepartita e l’enoteca Su Pe’ Costa partner dell’evento, in casa gialloblu hanno pesato da una parte l’assenza di Francesca Gonzato e dall’altra una seconda parte di gara in cui le ospiti sono risultate più incisive ipotecando la vittoria.

Gara in salita fin dalla palla a due, con le ragazze di Jacopo Giusti costrette subito ad inseguire: 6-15 il punteggio alla prima sirena. Nel secondo quarto le gialloblu cambiano passo e alzano il ritmo piazzando il contro break che vale il sorpasso e il +1 all’intervallo (27-26). Viareggio, però, rientra meglio e proprio nella terza frazione gira l’inerzia riprendendo il controllo e chiudendo il periodo sul +5 (42-47). Un vantaggio che, nella volata, le ospiti amministrano fino alla sirena portando a casa l’atteso scontro diretto.

Prossimo impegno domenica 5 febbraio alle ore 18 sul parquet della capolista Prato.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. VIAREGGIO 52-60

Tabellino: Banchelli 12, Ammannati 5, De Felice 6, Baldinotti 2, Bellantoni 7, Caparrini 11, Lucchesi 9, Boldrini, Andries, Moustakalle. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 6-15, 27-26 (21-11), 42-47 (15-21), 52-60 (10-13)

Arbitro: Filippelli di Livorno.