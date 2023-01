Imposta di soggiorno, Confartigianato: "Aumento deleterio per Firenze"

"Aumentare l'imposta di soggiorno, adesso, produrrà un effetto tutt'altro che benefico, non solo per gli alberghi e l'economia turistica, ma per tutta Firenze: riducendosi il tempo trascorso, tornerà solo il turismo mordi e fuggi, che non è positivo per la città e che si è cercato di governare. C'è troppa incertezza: gli albergatori devono lavorare in serenità e con disposizioni chiare, in vista soprattutto dei prossimi mesi".

Questo il commento di Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze, sull'ipotesi di aumento della tassa di soggiorno.





