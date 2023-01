Incendio in appartamento a Montespertoli, tre famiglie senza casa

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti alle ore 15:30 nel comune di Montespertoli in piazza Don Minzoni, per un incendio in un appartamento, situato al primo piano di un edificio.

Sul posto sono stati inviati anche l'autoscala dal distaccamento di Empoli e l'autobotte dal distaccamento di Fi- Ovest. Al termine delle operazioni di spegnimento, è stato necessario dichiarare l’inagibilità della palazzina composta da tre nuclei familiari. Il sindaco di Montespertoli si è recato sul posto per appurare la situazione per trovare la sistemazione per le famiglie.

Non ci sono persone rimaste coinvolte e sono in corso le operazioni di bonifica.