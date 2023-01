Ladri di bici denunciati e pusher arrestato a Pisa

Si aggiravano con delle tronchesi in mano vicino alle bici parcheggiate in piazza Mazzini a Pisa. La polizia ha fermato due tunisini di 32 e 37 anni. L'arnese era stato trovato nello zaino di uno dei due. I due sono stati denunciati per tentato furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso, in concorso.

Un pusher invece è stato arrestato ieri pomeriggio in viale Gramsci. Gli agenti di polizia e quelli della municipale hanno inseguito e bloccato l'uomo in via Mascagni.

Dopo la perquisizione gli sono stati trovati nella manica del giubbotto 20 g di hashish oltre a 105 euro in banconote. Il 24enne senegalese è stato arrestato e trattenuto nelle celle di sicurezze. Questa mattina l'arresto è stato convalidato e il processo è stato rinviato al 28 aprile. Su di lui grava il divieto di dimora a Pisa.