L’opposizione di Altopascio: "Per la maggioranza la circonvallazione non è priorità"

L’opposizione in consiglio comunale di Altopascio boccia senza alcun appello le risultanze del consiglio comunale aperto che si è tenuto questa mattina.

"Non ci aspettavamo molto, viste le ultime vicende, ma quello che la maggioranza ha dimostrato nel corso dei lavori del consiglio comunale aperto è fortemente deludente : non vogliono il terzo lotto della circonvallazione. Del resto i documenti ufficiali parlano chiaro e non bastano dichiarazioni di circostanza e una specie di carotaggio last minute per sovvertire mesi e mesi di comportamenti contrari a questa infrastruttura" dicono Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi.

"La nostra posizione è chiara: il comune di Altopascio deve condizionare il sottopasso alla realizzazione del terzo lotto della circonvallazione, solo così Altopascio potrà avere le due attese opere. Del resto è anche quello che viene sottolineato in modo chiarissimo dai professionisti che hanno svolto l’indagine sul traffico commissionata dal comune di Altopascio. Loro dicono addirittura che una decisione potrà essere presa solamente con il terzo lotto della circonvallazione funzionante".

Fonte: Ufficio Stampa