No a nuovo supermercato in area Ginori: protesta a Sesto

Protesta a Sesto Fiorentino con striscioni e alberi di legno.

In piazza Vittorio Veneto per chiedere al Comune di rivedere il progetto di costruzione di un nuovo supermercato Coop all'interno dell'area Ginori. L'iniziativa è stata promossa dal Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino, che chiede l'intervento del ministero della Cultura per bloccare la realizzazione del progetto.

Già qualche giorno fa Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, aveva cdefinito il progetto una 'gabbia' di cemento intorno al Museo storico Richard Ginori, dal momento che prevede la costruzione di un palazzo alto 20 metri e, appunto, di un grande supermercato.