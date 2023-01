Pagnana e Cascine, tra parcheggi e sottopassi il futuro delle frazioni

Due serate dedicate al presente e al futuro della città. Due nuove occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza. Martedì 24 e giovedì 26 gennaio 2023 la sindaca di Empoli Brenda Barnini e la giunta comunale hanno fatto tappa a Pagnana e Cascine, proseguendo con il programma di appuntamenti "Frazioni al centro" promosso dal Partito Democratico e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro.

Parcheggi, manutenzioni, tutela del verde, opere pubbliche sono soltanto alcuni dei temi toccati nel corso dei due appuntamenti che hanno visto anche la partecipazione del segretario del Pd di Empoli, Lorenzo Cei.

"Si tratta di momenti importanti di ascolto e confronto per fare il punto della situazione sulle questioni che interessano le frazioni ma anche più in generale il comune, i servizi e le scelte che riguardano tutta la città", ha sottolineato la sindaca Barnini per poi entrare nel vivo delle tematiche, ricordando alcune delle priorità dell'amministrazione per i prossimi mesi: fra queste le manutenzioni di strade e marciapiedi, dopo quelle che nei mesi scorsi hanno interessato illuminazione pubblica, scuole e cimiteri.

A Pagnana, in particolare, il cimitero è stato oggetto di un consistente intervento di recupero e ampliamento. Restando nella frazione lungo l'Arno, fra i principali interventi eseguiti c'è la realizzazione della pista ciclabile proprio lungo il fiume, "uno strumento prezioso per facilitare il collegamento a piedi o in bicicletta con il centro", ha evidenziato la sindaca per poi proseguire ricordando anche la necessità di "moltiplicare anche gli investimenti in cultura e socialità, come fatto portando anche nelle frazioni le attività estive della biblioteca oppure il cinema all'aperto.

Guardando al futuro, vorremmo andare a confermare alcune delle previsioni che avevamo fatto per la realizzazione di nuovi parcheggi: abbiamo realizzato quello strategico nella piazzetta davanti alla scuola, ma c’è ancora estremamente bisogno di posti auto. Porteremo avanti la progettazione e poi la realizzazione. E cercheremo anche di impegnarci perché riapra al pubblico il circolo: c'è la volontà da parte dell'amministrazione di sostenerlo concretamente. L'auspicio è che con l'impegno del Terzo settore si riesca a tirare fuori un progetto interessante".

Sempre guardando al futuro, è prevista la riqualificazione dell'anfiteatro' anche grazie al contributo degli alunni della scuola dell'infanzia.

Nel corso dell'incontro tenuto a Cascine, la sindaca Barnini ha annunciato una importante novità che riguarda l'edificio della ex Cesa.

"Dopo aver fatto i passaggi con la proprietà, anche alla luce delle conseguenze degli eventi meteo della scorsa estate, la proprietà ci ha comunicato che è pronta a febbraio ad avviare l'intervento di rimozione delle coperture e di ciò che era stato individuato come materiale da dover rimuovere".

C'è poi il tema del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, un intervento che comporterà disagi legati alla realizzazione dell'opera, ma che "in questa zona della città porterà con sé due enormi trasformazioni: allargamento del sottopasso zona via Bonistallo, che diverrà grande a sufficienza per reggere il carico viario automobilistico, allargamento del sottopasso dove è presente il semaforo che collega viale IV Novembre e viale Buozzi e una ridefinizione dell’accesso a quel sottopasso. Non viene toccata dall’intervento la pista ciclabile lungo binario e verranno installati i pannelli fonoassorbenti su tutto il tratto di viale IV Novembre fino alla stazione".

Spazio quindi a una analisi della viabilità nell'area dove è stata istituita la Zona 30, arrivata al termine di un percorso condiviso con i residenti.

"Si tratta di strategie attuate per migliorare la qualità della vita delle persone - ha spiegato la sindaca Barnini - A questo, è stato legato un cambio di viabilità relativa a viale IV Novembre che ha contribuito a togliere eventuali punti di incrocio e pericolo. Una riflessione con lo stesso approccio sarà avviata sulla zona di Carraia dove ci sono elementi di estremo rischio sui quali dovremo intervenire. Accanto a quanto fatto tra Cascine e Carraia, come la realizzazione del parcheggio in via Vico, l'apertura della strada di collegamento fra Empoli Centro e Carraia e opere di manutenzione, «L'amministrazione- prosegue Barnini- lavorerà per cercare di garantire condizioni di parcheggio e vivibilità adeguate a chi vive nella zona di via Martini e inserire la previsione di una maggiore dotazioni di parcheggi a servizio dell'area artigianale di Carraia, in un'ottica di pianificazione del territorio. Mentre per quanto concerne la cura del verde, accanto a un piano straordinario di pianificazione, conclusa da pochi mesi, si lavora a un piano che preveda monitoraggio e manutenzione costanti e di volta in volta l’incremento e l’arricchimento del verde urbano della nostra città. E vorremmo arrivare alla stesura del Patto del verde con la partecipazione dei cittadini", ha annunciato la sindaca, di fronte alla platea dove sedevano anche rappresentanti del Comitato Viale IV Novembre.

"Frazioni al centro" proseguirà nelle case del popolo delle frazioni empolesi, già dalla prossima settimana: il 31 gennaio alle 21.30 appuntamento a Ponzano. A febbraio, il tour di ascolto e confronto con i residenti di tutto il territorio empolese riprenderà a Ponte a Elsa (21 febbraio, ore 21.30) per poi continuare a Serravalle (sede Avis, 23 febbraio, ore 21.30) e Fontanella (27 febbraio, ore 21.30). Dieci le tappe in programma invece a marzo a partire da Marcignana (1 marzo, ore 21.30), continuando poi con Brusciana (7 marzo, ore 21.30), Corniola (9 marzo, ore 21.30), Santa Maria (11 marzo, ore 10.30), Villanuova (14 marzo, ore 21.30), Cortenuova (16 marzo, ore 21.30), Sant'Andrea (20 marzo, ore 21.30), Monterappoli (21 marzo, ore 21.30), Pozzale (27 marzo, ore 21.30) e Pontorme (28 marzo, ore 21.30). Nel mese di aprile, con luogo e data al momento da definire, si terrà l'iniziativa conclusiva relativa al 'centro'.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa