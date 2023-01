Controlli dei carabinieri di Pontedera a Cascina, dove i titolari di una società e di una ditta edile di Cascina sono stati segnalati per mancanze in un cantiere. La società non ha ottemperato a redigere il piano operativo di sicurezza, la ditta edile non ha fissato le tavole dell'impalcato. Per questo è stata sospesa l'attività della società e sono state effettuate multe da 2.500 euro.