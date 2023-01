Torna "Teatri di confine" al Minimal di Empoli

Al Minimal Teatro di Empoli torna Teatri di confine, rassegna dedicata alle famiglie in orario serale, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Venerdì 3 febbraio alle 21 andrà in scena Sulla Rotta del tesoro una produzione firmata da Giallo Mare Minimal Teatro e Kanterstrasse, con Daniele Bonaiuti, Simone Martini, Alessio Martinoli, Tazio Torrini, regia di Renzo Boldrini e Simone Martini, drammaturgia di Simone Martini, disegno e luci di Marco Santambrogio, costumi di Silvia Lombardi, scene di Eva Sgrò, fonoscenografia di Roberto Bonfanti, con il sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.

Chi non ha mai sognato di essere un pirata? Chi non è mai rimasto affascinato dal quel senso di libertà e spregiudicatezza da sempre associato al mondo dei gentiluomini di ventura? Chi, tra noi, leggendo L'Isola del tesoro di Luis Stevenson, non si è mai chiesto cosa fosse successo prima? Chi erano veramente Long John Silver e Billy Bones? Il nostro lavoro prova a rispondere a questa domanda, perché ai tempi di Stevenson, i pirati erano un ricordo recente e le loro storie sulla bocca di tutti mentre adesso ci appaiono come un romantico eco del passato. La pirateria, già presente ai tempi dei Fenici, dell'Impero Romano è un fenomeno vivo ancora oggi, 2 ma il periodo storico che andremo ad affrontare in questo epico racconto è quello della cosiddetta età d'oro della pirateria.

Tra il XVII e il XVIII secolo, il nuovo mondo, divenne teatro di numerosi conflitti militari, politici ed economici tra le super potenze del periodo. Francia, Spagna e Inghilterra si contendevano terre, ricchezze e soprattutto il predominio dei mari. Il capitalismo cominciava a presentarsi al mondo e la Compagnia delle Indie estendeva la sua influenza sullo scacchiere globale. In questo lontano mondo, dove ancora tutte le bandierine non erano state posizionate, un gruppo eterogeneo di furfanti, avidi, poeti e sognatori decise di fondare una propria Repubblica a Nassau, nell'isola di New Providence nei Caraibi. Questi furono i tempi del Capitano Hornigold, Jennings, Black Sam e Barbanera. Ma chi erano veramente i pirati? E cosa li spingeva a rischiare continuamente la vita? Sulla rotta dell'Isola del Tesoro parla di pirati, delle loro imprese e di quell'ossessione per il tesoro, che Luis Stevenson con i suoi personaggi ha trasformato in un topos ormai inscindibile dalla figura del pirata.

Età consigliata da 8 anni.

Il programma di Teatri di confine prosegue venerdì 24 febbraio Nonnetti produzione di Coltelleria Einstein e per finire venerdì 3 marzo con Esercizi di fantastica da un’idea di Giorgio Rossi, produzione Associazione Sosta Palmizi.

Biglietto posto unico € 4,5. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio Stampa