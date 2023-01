Tramvia Firenze, nuovi interventi e controlli sugli alberi in viale Don Minzoni

Continueranno anche la prossima settimana gli interventi propedeutici alla realizzazione della tramvia in viale Don Minzoni. Si tratta delle prove di trazione e delle ispezioni agli apparati radicali delle alberature al momento in esecuzione nel tratto da via Pier Capponi a via Leonardo Da Vinci. Da lunedì 30 gennaio queste operazioni interesseranno il tratto successivo, ovvero da via Leonardo Da Vinci a via Giacomini con l’istituzione di un restringimento di carreggiata in analogia con quanto già in atto nel primo tratto (restano tre corsie) e divieti di sosta nel controviale. Previsto anche il cambio di senso di via Leonardo Da Vinci che diventerà in uscita da viale Don Minzoni svolta obbligata in via Fra’ Bartolommeo direzione via Giacomini e da qui rientro su viale Don Minzoni. Durata prevista fino al 20 febbraio.

Intanto proseguono i lavori anche sul primo tratto di viale Don Minzoni, quello tra via Pier Capponi e via Leonardo Da Vinci. In questo tratto dopo gli interventi propedeutici sulle alberature è la volta di quelli relativi alle sistemazioni urbanistiche. Dal punto di vista della circolazione resteranno in vigore restringimenti di carreggiata (con tre corsie a disposizione dei veicoli) e divieti di sosta nel controviale. Anche questa fase andrà avanti fino al 20 febbraio.

Sempre da lunedì 30 gennaio sono in programma i lavori di rifacimento di un muro del Parterre lato via Ponte Rosso. Per eseguire queste lavorazioni (durata prevista 7 giorni) sarà occupato il marciapiede con realizzazione di un percorso pedonale alternativo sulla pista ciclabile che quindi sarà chiusa da via Mafalda di Savoia.

Passando ai cantieri in piazza San Marco, sono iniziati e andranno avanti fino al 14 febbraio i lavori relativi ai sottoservizi (Toscana Energia) in via Ricasoli all’altezza della piazza. Di pari passo sta procedendo il rifacimento del marciapiede lato centro e della pavimentazione lato basilica e i lavori nel tratto finale di via Cavour (sede tranviaria e marciapiedi). L’assetto dei cantieri resterà immutato fino al 20 febbraio quando le lavorazioni si sposteranno nella parte centrale di piazza San Marco e sarà riaperta la carreggiata tra via Cavour da via Micheli alla piazza (i due tratti saranno convergenti su via della Dogana) mentre continueranno gli interventi sui marciapiedi. La cantierizzazione del primo tratto di via Cavour (da viale Matteotti a via Micheli) è prevista per inizio marzo.