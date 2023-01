Bnkr44, il collettivo da Empoli ai duetti di Sanremo

Una carriera nell'underground partita da Empoli e ora con una chance di decollo direttamente dal palco di Sanremo. I Bnkr44, collettivo di rapper nato nella frazione di Villanova, è pronto a sostenere nella serata dei duetti il rapper Sethu, in gara con Cause Perse. Dal 2019 a oggi il collettivo ha costruito mattone su mattone una solida struttura fatta di pezzi ben prodotti e di una credibilità assodata. Oltre alla partecipazione in casa al Beat Garden, hanno partecipato anche al Jova Beach Party e al Wow Fest di Lucca. I Bnkr44 sono Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo, Ghera e hanno all'attivo un disco chiamato Farsi male a noi va bene.