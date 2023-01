Continua il primato dei Berserker Gambassi dopo la vittoria contro Viareggio

Berserker 15-12 Titani Viareggio

Tornano alla vittoria i Berserker dopo il passo falso di Lucca e consolidano il primato in classifica.

Partita molto combattuta, con i nostri ragazzi che non riescono in alcune occasioni a concretizzare buoni palloni conquistati sia in mischia che in touche.

Il risultato resta in bilico fino all'ultimo, ma la squadra riesce a tenere testa agli ospiti fino all'ultimo minuto, grazie alle mete di Scaglione (prima meta in carriera), nel primo tempo, e il solito Merlotto (11a meta stagionale), nel secondo, e ai buoni piedi di Burgassi e Tomasulo.

Formazione:

Niccolini P.

Lassi

Cavallaro

Simoncini D.

Vincelles

Cameli

Goretti (c)

Merlotto

Niccolini S.

Banti

Cannas

Alessandri

Goldman

Scaglione

Burgassi

A disposizione: Ferzola, Simoncini A., Venturini, Garinei, Tomasulo, Niccolini L.

Allenatore: Firenzani

A segno: Scaglione, Burgassi (cdp), Merlotto (Trasf. Tomasulo)