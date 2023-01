Incidente stradale mortale quest'oggi pomeriggio nella Piana lucchese. Una 78enne è la vittima di uno scontro frontale avvenuto a Guamo di Capannori, in via di Sottomonte. A scontrarsi l'auto della donna, una Ford Fiesta, contro un'altra vettura. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell'anziana.