Migranti, sbarco Ocean Vikings. Striscioni al porto: "A Carrara nessuno è straniero"

Sbarcata finalmente al porto di Marina di Carrara la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranèe. A bordo 95 migranti tra adulti e minori raccolti nel mare davanti alla costa libica.

Confermata la presenza di 15 donne e 38 minori, 33 di questi non accompagnati. Guardia costiera, polizia e sanitari sono saliti a bordo della nave prima dello sbarco. D'obbligo il tampone Covid. I padiglioni di CarraraFiere accoglieranno i migranti per l'identificazione e un secondo screening medico.

E' già stato riferito che gli adulti a bordo rimarranno in parte in Toscana mentre altri saranno trasferiti nel Lazio e nelle Marche. I 33 minori saranno collocati a Marina di Massa in una struttura ricettiva, mentre una cooperativa scelta tramite manifestazione di interesse si occuperà della loro gestione.

Oltre alle autorità e alle forze dell'ordine, un piccolo corteo di un centinaio di persone formato da Cgil, Arci e altre associazioni ha accolto i migranti con striscioni con su scritto 'You are not alone' (non siete soli) oppure 'Benvenuti. A Carrara nessuno è straniero'. La critica è rivolta al governo Meloni, che per scoraggiare l'arrivo delle barche gestite dalle ong sta assegnando via via porti sempre più lontani dal primo porto più vicino, solitamente in Sicilia, comportando così giorni di viaggio in più.