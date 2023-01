Minacce al sindaco Falorni, solidarietà da Confesercenti

Confesercenti Empolese –Valdelsa esprime la più completa solidarietà al Presidente dell'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa e Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni per le minacce che gli sono state recapitate.

“Apprendiamo con stupore quanto accaduto al Sindaco Falorni - dichiarano i vertici di Confesercenti - la nostra associazione condanna fortemente questo atto, ribadendo con decisione quanto sia importante il rispetto verso le istituzioni e, più in generale, verso il dialogo. Gesti come questo mettono in dubbio valori che sono le basi del nostro vivere civile”