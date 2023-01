Il plastico ferroviario San Filippo di Gambassi Terme torna a riaprire le sue porte per le visite organizzate. Sono state fissate due aperture straordinarie per sabato 4 febbraio e sabato 18 febbraio. L'orario è dalle 15.30 alle 19. L'ingresso è gratuito ma è gradita un'offerta per il mantenimento dell'opera.