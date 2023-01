Ponte sull'Orme, riapertura fissata il 31 gennaio

Martedì 31 gennaio 2023, sarà riaperto al traffico il ponte sull'Orme, lungo la strada statale 67. Il cantiere ha portato alla sostituzione della struttura dell'impalcato, con travata a campata unica con sette travi di acciaio. Nei giorni scorsi, dopo la posa del manto di asfalto, sono state eseguite le prove di carico per la verifica di staticità del ponte e si è proceduto alla realizzazione delle opere di finitura.

Adesso il ponte sarà riaperto al traffico veicolare e pedonale senza limitazioni di carico. Le difficoltà affrontate nella fase iniziale dell'intervento sono state relative al ritardo nella consegna dei materiali e e l'aumento delle risorse legate all'aumento dei prezzi che hanno interessato anche i cantieri pubblici.

Nella giornata di domani, lunedì 30 gennaio 2023, sarà emessa l'ordinanza che riguarderà anche il ripristino della viabilità della zona interessata dal cantiere. Sarà rimossa la rotatoria allestita temporaneamente fra piazza Toscanini, via XI Febbraio, via Cherubini e via Fucini, verrà invece mantenuta la rotatoria fra viale Petrarca, via Carrucci e via Cimarosa, alla luce del fatto che l'innesto da via Carrucci sulla statale, con la presenza della rotatoria, risulta agevolato e che non si sono evidenziate, in questi mesi, criticità rispetto alla presenza della rotatoria stessa: via Cimarosa resterà quindi a senso unico in direzione via XX Settembre e sarà realizzato uno 'Stop' in via Cimarosa per immettersi in via XX Settembre.

Sarà mantenuta chiusa al traffico temporaneamente via Pontorme, nel tratto fra via Giro delle Mura e la SS 67, fino all'esecuzione delle ultime opere di finitura. Quindi non si potrà salire o scendere da o verso la frazione di Pontorme. Per quanto riguarda la sosta, saranno ripristinate le condizioni pre-cantiere.