Proiettile in busta al direttore del Tirreno per la vicenda Cospito

Non solo il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni è stato oggetto di minaccia con una busta con proiettili. Un altra missiva dello stesso tenore e con minacce incluse è stata inviata al direttore de Il Tirreno Luciano Tancredi, in riferimento alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Nella busta vi era un foglio a quadretti con scritto in maiuscolo "Se Alfredo Cospito muore i giudici sono tutti obiettivi 2 mesi senza cibo fuoco alle galere". La polizia ha sequestrato il materiale. Da parte del direttore di gonews.it Elia Billero e della redazione del nostro giornale arriva la solidarietà per le ignobili minacce ricevute. La solidarietà è arrivata anche dal resto della Toscana.