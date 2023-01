Non appena scarcerato dal carcere Don Bosco di Pisa un 41enne georgiano, irregolare in Italia, è stato trasferito al centro di permanenza e rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) per l'espulsione verso la madrepatria. L'uomo aveva scontato una condanna dopo l'arresto per furto in abitazione. L'operazione è stata eseguita dalla polizia di Pisa, preallertata dalla direzione del carcere.