Sfollagente telescopico negli slip, denunciato 17enne a Pisa

Un 17enne nascondeva negli slip uno sfollagente telescopico in metallo, vietato dalla legge per le ferite in grado di causare. Il giovane è stato fermato e perquisito dalle volanti della questura di Pisa alle 1.20 di questa notte. I due erano volti noti per furti e soprusi nei confronti di altri minori nella zona di piazza Vittorio Emanuele. Hanno tentato la fuga senza riuscirci. Il 17enne pisano dopo il sequestro dell'arma è stato denunciato alla procura del tribunale per i minorenni di Firenze.