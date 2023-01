Taddei Factory Team, ecco lo staff del presidente Stefano Taddei

La stagione 2023 è ai nastri di partenza e il Taddei Factory Team, dopo aver rinforzato la sua rosa di corridori punta forte anche su uno staff di primissimo livello, che seguirà passo dopo passo tutta la stagione della squadra Santacrocese. Uno staff confermatissimo e con qualche new entry.

Come sempre il “motore” del team è il presidente Stefano Taddei, una passione smisurata per la bici, che quest’anno ha deciso di dare una nuova veste alla squadra, mantenendo l'importante impegno anche come main sponsor. E così, dopo oltre 30 anni di gare, la Cicli Taddei si è evoluta nel Taddei Factory Team che si prepara a scrivere nuove pagine del ciclismo italiano.

Nel ruolo di Direttore Organizzativo il team potrà contare su Alessandro Sereni, da sempre nel mondo delle bici, vincitore di numerose gare e competizioni proprio con la maglia della Cicli Taddei, che da questa stagione ha assunto un ruolo importante dal punto di vista organizzativo all’interno del nuovo Factory Team, sia nella gestione che nel supporto quotidiano alla squadra e agli atleti.

Una nuova figura invece è quella di Francesco Casagrande, nel nuovo ruolo di coach degli atleti. Dopo una lunghissima carriera, costellata di successi, prima nel mondo del professionismo e poi in quello del Marathon Mtb, al termine della scorsa stagione Casagrande ha detto addio alle competizioni, ma resta nella grande famiglia Taddei con la quale ha concluso la sua carriera.

Aiuterà i corridori del team nelle strategie di gara, fornirà consigli preziosi agli atleti, ma soprattutto contribuirà a fare gruppo grazie alla sua esperienza e al suo carattere.

Ma nel Taddei Factory Team non mancano nemmeno i tecnici e in particolare i meccanici che come sempre prepareranno e “coccoleranno” i mezzi targati Specialized in dotazione agli atleti. La squadra dei meccanici sarà composta da Claudio Nannetti, da oltre 10 anni colonna del Taddei Store e del Team Taddei. Per tutti “Il maestro” Claudio è pronto ad inventarsi la soluzione giusta per ogni situazione, anche quelle di emergenza.

Assieme a lui ci sarà Iliger Neziri, per tutti “Geri”, giovane ma abilissimo meccanico, che sta acquisendo grande esperienza e che darà un contributo fondamentale nella preparazione ed eventuale riparazione delle bici.