L'auto nera buca l'alt e fugge, poi la banda si dilegua nelle campagne

La sera del 25 gennaio i carabinieri della stazione di Jolo di Prato hanno intercettato una Ford nera sospetta, con quattro persone a bordo, in una zona residenziale ad ovest della città.

Nonostante l’alt dei militari l'auto è fuggita ma si è dovuta fermare poche centinaia di metri dopo. I quattro occupanti sono riusciti a dileguarsi nelle campagne facendo perdere le proprie tracce.

Sul veicolo, intestato a un prestanome, sono stati trovati diversi oggetti da scasso, fra cui una grossa mazza e guanti da lavoro, nonché alcuni preziosi: catenine d'oro giallo ed argento, bracciali ed orecchini in argento.

Uno dei fuggitivi è stato riconosciuto: si tratta di un giovane di 26 anni, di nazionalità albanese, con precedenti penali specifici.

Sono comunque al vaglio degli inquirenti alcuni elementi raccolti sull'auto e potenzialmente utili all’identificazione degli altri fuggitivi. Gli investigatori ritengono che possano essere parte di una banda che ha colpito con frequenza nel pratese.

Alcuni degli oggetti recuperati si vedono in queste foto e se qualche lettore ne riconosce la proprietà può rivolgersi alla Stazione dei carabinieri di Jolo di Prato, in via Soffredi del Grazia 21.