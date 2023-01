Cane da caccia precipita in una voragine di 45 metri

I vigili del fuoco di Cecina sono intervenuti per salvare un cane da caccia che era caduto in una voragine di circa 45 metri durante una battuta di caccia nelle vicinanze di Sassetta, in Valdicornia.

La squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto poco prima delle 15, con il supporto di personale SAF (speleo alpino fluviale) dalla sede centrale.

Il tragitto impervio ha richiesto diverso tempo per giungere sul posto a piedi. I pompieri sono riusciti a recuperare l'animale eseguendo la manovra Saf. Il cane è stato restituito al proprietario.