Classifica avulsa premia il Castelfiorentino United, verso gli ottavi di finale

È servita la classifica avulsa per consentire agli Esordienti 2010 di superare il primo turno del Gala Esordienti ed accedere così agli ottavi di finale. Dopo l’ultima giornata si è infatti verificato un arrivo in parità di tre squadre a 6 punti alle spalle della vincitrice del girone, il Monteserra.

È scattato così il primo criterio utilizzato in questa edizione del torneo, quello della classifica avulsa tra Castelfiorentino United, Capezzano e San Marco Avenza. Gli scontri diretti tutti erano alla pari visto che quello del 6 gennaio tra San Marco Avenza e Capezzano era finito 1-0 per il San Marco, che però aveva perso 2-0 contro il Castelfiorentino. I gialloblù, nella gara del 15 gennaio scorso, erano stati però a loro volta sconfitti per 2-1 dal Capezzano.

È diventata così decisiva la differenza reti negli scontri diretti: il Castelfiorentino, con 3 gol fatti e 2 subiti, aveva i numeri migliori e così si è piazzato secondo, strappando il pass per la seconda fase del torneo che si disputerà a primavera.

“Una grandissima soddisfazione. La qualificazione è arrivata forse con un pizzico di sofferenza di troppo – dice il direttore generale Andrea Vaglini – ma i risultati dell'ultima giornata hanno dimostrato che il nostro era un girone molto livellato, pertanto godiamoci con grande orgoglio e soddisfazione questo primo importante traguardo , da adesso tutto ciò che viene sarà tanto di guadagnato . Certo è che venderemo cara la pelle e che comunque affronteremo la fase finale con la tranquillità e la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere”.

Fonte: Ufficio stampa