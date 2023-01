Come diventare sommelier in 50 minuti è uno spettacolo a due voci sulle ossessioni e manie degli appassionati di vino. Leonardo Romanelli spiega come fare a seguire un corso di sommelier, raccontando vizi, curiosità ed amenità legate agli appassionati del nettare di Bacco. Insieme a Romanelli sul palco c'è Alessandro Masti, noto speaker radiofonico fiorentino.

Romanelli, scrittore, giornalista, educatore nel campo del vino e del cibo ha scritto un monologo, che lui stesso interpreta, dove prende in giro, bonariamente, il mondo a cui appartiene. La scusa è quella di insegnare a degustare i vini, attraverso le regole fondamentali che vengono comunicate nei corsi di degustazione, ma il discorso poi si allarga e mette in luce quali sono i tic che caratterizzano gli appassionati, che con gli amici si dimostrano soloni in grado di stupirli attraverso parole roboanti, atteggiamenti cattedratici, gesti quasi ridicoli. Il tempo, insomma di imparare a prendere in mano un bicchiere e fare un excursus storico su questa nobile bevanda arrivando alla fine con la voglia di saperne di più!

Lo spettacolo è in programma mercoledì 1 febbraio alle 21,30 nel Laboratorio Puccini, in via delle Cascine 41 a Firenze.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone. Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804