Due arresti per furto a Empoli, la polizia li rintraccia

Arrestato un uomo marocchino che aveva un provvedimento emesso dalla procura di Firenze per reati contro il patrimonio. Venerdì scorso, nel pomeriggio, la polizia di Empoli ha fermato due uomini per un controllo. Uno di due, proveniente da Castelfiorentino, era destinatario del provvedimento e per questo è stato arrestato e trasferito a Sollicciano. Sono in corso altre indagini per accertare se siano stati commessi reati su Empoli di recente.

Un altro uomo era stato arrestato sempre dagli uomini del commissariato di piazza Gramsci il giorno prima. Un residente in zona Stazione aveva dato l'allarme per una persona che stava guardando dentro le auto mentre camminava. L'accurata descrizione all'operatore del 112 ha permesso l'invio di una volante e di rintracciarlo in breve tempo. Sull'uomo, di origine marocchina, pendeva un provvedimento della procura di Lucca per reati contro il patrimonio. Per questo è stato arrestato e trasferito anch'egli a Sollicciano. Considerato un furto in uno dei negozi del Giro di Empoli, sono in corso indagini per appurare l'eventuale responsabilità.