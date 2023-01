La voce di Elisabetta Ricci incanta Santa Croce, a lei il primo premio del concorso Desderi

Elisabetta Ricci, vincitrice del Concorso Desderi

Il Conservatorio ‘Rinaldo Franci’ di Siena protagonista sul podio del 1° Concorso Lirico ‘Claudio Desderi’ che si è svolto nei giorni scorsi al Teatro ‘G. Verdi’ di Santa Croce sull’Arno (PI). A rappresentare l’Istituto senese è stata Elisabetta Ricci, allieva di canto nella classe della professoressa Laura Polverelli, che ha conquistato il Primo premio e il Premio Speciale del contest internazionale dedicato ai nuovi talenti del canto. Il concorso, intitolato al baritono e direttore d’orchestra Claudio Desderi, è stato ideato dal soprano Simonetta Pucci e realizzato dall’associazione ‘Italian Opera Florence’ con l’obiettivo di valorizzare le giovani promesse della lirica.

Elisabetta Ricci, giovane mezzosoprano del Conservatorio Franci, inizia ad appassionarsi al canto a soli tre anni, entrando a far parte del ‘Coro Voceincanto’ di Arezzo. Insieme agli studi musicali, inizia anche l’attività concertistica partecipando a concorsi di musica da camera – come il Concorso Nazionale ‘Riviera Etrusca’ di Piombino e il Concorso Nazionale ‘Giovani Musici’ di Roma – ed esibendosi su diversi palchi d’Italia. Elisabetta Ricci viene scelta come mezzosoprano solista per l’esecuzione del ‘Gloria RV 589’ di A. Vivaldi eseguito sia con l’Orchestra dei ragazzi della ‘Scuola di Musica di Fiesole’ che con l’Orchestra Giovanile di Arezzo. Nel 2019 e nel 2020 partecipa con due concerti personali, come cantante solista, alla stagione concertistica da camera dell’Orchestra ‘Instabile’ di Arezzo, dove viene considerata una tra le più talentuose giovani proposte. Nel 2022 Ricci raggiunge altri importanti traguardi come il terzo posto nel Concorso Musicale Europeo ‘Thomas Kuti’ (AR) e in quello di canto barocco ‘F. Provenzale’ (NA), oltre al Premio speciale ‘Festival Vicenza in Lirica’ nell’ambito del Concorso Città di Prato. Sempre nel 2022, Ricci ha partecipato - arrivando tra i finalisti - al Concorso lirico internazionale ‘Voci in Barcaccia’ organizzato da Rai Radio 3.

Fonte: Ufficio stampa