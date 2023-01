Firenze conferisce le chiavi della città al ministro Tajani

Il sindaco Dario Nardella ha conferito al ministro degli Esteri Antonio Tajani le Chiavi della città, riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte di Firenze. La cerimonia si è tenuta in Sala dei Gigli a Palazzo Vecchio alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Eugenio Giani e delle autorità civili e militari cittadine.

“Prima come presidente del Parlamento europeo, ora come ministro, Antonio Tajani si è sempre battuto per i valori europei - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Firenze sta con chi si batte per la Ue, la nostra città ha sempre fatto dei valori europei i suoi valori di riferimento. Una cosa è l’appartenenza politica, abbiamo posizioni diverse, altro è riconoscere dei valori per cui ci battiamo insieme”.

Di seguito le motivazioni del riconoscimento:

“Per il lavoro svolto come presidente del Parlamento europeo, per il suo impegno nella diffusione dei valori europei, valori nei quali crede fortemente la città di Firenze, quale stimolo a promuovere sempre di più la cultura del dialogo e le politiche sull’integrazione e la cooperazione tra le città europee”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa