'Fuori orario', laboratori extra-scolastici pensati a Certaldo

Stanno per partire i laboratori extra scolastici di “Fuori Orario”, che si svolgeranno nelle scuole certaldesi per andare incontro alle esigenze dei genitori, cercando di favorire la conciliazione dei tempi casa-lavoro. L’iniziativa, realizzata dall'associazione Polis e promossa dall'amministrazione comunale di Certaldo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, è rivolta ai giovanissimi dai 3 ai 14 anni.

Educatori qualificati guideranno i ragazzi attraverso attività studiate per stimolare la creatività, sviluppare lo spirito critico e la curiosità.

Musica, disegno, ambiente, teatro sono i temi principali su cui ruoteranno i laboratori, che si svolgeranno in orari diversi in base all'ordine di grado e alla ricezione delle domande, distribuiti in questo modo:

- Infanzia: martedì e giovedì 16:00 – 18:00 c/o scuola “B. Ciari”

- Primaria: lunedì e mercoledì 16:30-18:00 c/o scuola “G. Boccaccio”

- Primaria: martedì e giovedì 16:30-18:00 c/o scuola “G. Boccaccio”

- Primaria Fiano: martedì e venerdì 15:45 – 18:00 c/o scuola “G. Pascoli”

- Secondaria I grado: lunedì e giovedì 16:30-18:00 c/o scuola “G. Boccaccio”

- Secondaria I grado: mercoledì e venerdì 16:30-18:00 c/o scuola “G. Boccaccio”.

Per accedere al servizio è richiesta una quota di iscrizione, con scontistiche previste sulla base dell'autodichiarazione ISEE grazie al contributo del Comune di Certaldo. È necessario presentare la domanda entro il 28 febbraio. I posti per i laboratori saranno limitati con un numero minimo di partecipanti per la loro attivazione. Il trasporto per la sola andata è compreso nella quota del servizio ed è garantito dai plessi di provenienza senza la necessità di spostamento da parte dei genitori.

Iscrizioni e informazioni sui prezzi sul sito laboratoripolis.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa