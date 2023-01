Giochi da tavolo protagonisti a Castelfiorentino per un nuovo appuntamento

Giochi da tavolo per divertirsi e fare nuove amicizie. E’ questo lo spirito più autentico dell’iniziativa “Mettiamoci in Gioco”, che dopo la positiva sperimentazione di qualche settimana fa torna sabato 4 febbraio nello spazio eventi del Circolo “Il Progresso” (corso Matteotti 19) con una giornata interamente dedicata ai giochi da tavolo, classici e moderni.



Promossa dall’associazione “La Corte dei Nerd” con il patrocinio del Comune, l’iniziativa è aperta a tutti (bambini, giovani e adulti) è completamente gratuita e si svolgerà con il seguente orario: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.



Ci sarà così modo di divertirsi attraverso un’ampia scelta di giochi da tavolo, spaziando tra i “classici” Monopoli, Risiko, Heroquest ai più recenti “Agricola” (un gestionale che stimola a utilizzare bene le risorse a disposizione) oppure “Bang”, gioco di ruolo dove a far la differenza sono la strategia e un pizzico di malizia, ambientato nel selvaggio west con lo sceriffo, i suoi “vice” che hanno il compito di proteggerlo, i banditi, il “rinnegato” e così via.



Ci sarà anche l’opportunità di giocare alle “Case della Follia”, gioco di società “fantasy” di tipo “collaborativo”, in cui i giocatori interpretano coraggiosi investigatori che devono risolvere enigmi all’interno di dimore inquietanti. Presenti anche numerosi giochi educativi per i bambini.



L’associazione “La Corte dei Nerd” – che si è costituita di recente ed è formata da ragazzi e giovani che hanno voglia di divertirsi in modo sano - è già presente sui principali “social” (instagram e su Facebook) e chi si vuole iscrivere può contattare: 338.8945894 oppure scrivere per ora a: castellocomix@gmail.com

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa