Il Carnevale di Viareggio al Quirinale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di rendere omaggio al Carnevale di Viareggio, nell’occasione delle Celebrazioni per i 150 anni, ricevendo al Quirinale una delegazione mercoledì 1 febbraio.

Al ricevimento in Quirinale parteciperanno il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, la presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci, gli artisti vincitori dell’edizione 2022 Jacopo Allegrucci per la prima categoria, Marella Sampieri per Massimo e Alessandro Breschi per la seconda categoria, Silvano Bianchi per le mascherate in gruppo e Michelangelo Francesconi per le maschere isolate. Il direttore Marco Antonio Francesconi in rappresentanza della struttura della Fondazione Carnevale.