In riva all'Arno per i 30 anni del pescatore Tommaso Torsoli

Il pescatore Tommaso Torsoli, noto per il programma su Sky 'Storie di pesca in acque interne', ha festeggiato ieri a Firenze il suo 30esimo compleanno nella storica Banchina dello Zini, un vecchio e glorioso campo gara fiorentino.

Una festa con pescata in riva all'Arno aperta a tutti, pescatori e non, dalle 11 all'una, le ore più calde della giornata. A questo invito hanno risposto in tantissimi, compresi grandi campioni e personaggi storici della pesca come Jacopo Falsini (pluricampione del Mondo italiano e dell'Oltrarno Colmic), Francesco Casini (pluricampione italiano e mondiale), Massimo Gigli (uno dei primi a portare la pesca a mosca in Italia), Zaccaria Australi (pescatore, storico e scrittore di pesca).

Oltre a questi grandi nomi, sono giunti anche ragazzi e ragazze, giovani pescatori, e vedere questo mix di generazioni a confronto mi ha fatto capire che la pesca è viva e che queste cose fanno bene alla comunità, ai fiumi e alla vita in generale.