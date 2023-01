Un uomo di 53 anni si è tagliato un dito in un'azienda conciaria di Ponte a Egola alle 13 di quest'oggi, lunedì 30 gennaio. L'infortunio nella frazione di San Miniato ha portato all'intervento della Misericordia di San Miniato Basso in quel di via Martin Luther King. L'uomo si sarebbe ferito nelle operazioni di tranciatura pelli. E' stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.