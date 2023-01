Maria Morandini, la nuova centenaria di Peccioli

Il 1923 è l'anno di nascita di Italo Calvino. E in quello stesso anno vedono la luce la Warner Bros e la Walt Disney. A livello motoristico va in scena la prima edizione della mitica 24 Ore di Le Mans. E a New York viene pubblicato il primo numero del Time. In Italia, intanto, non sono anni facili. In pochi mesi quasi tutti gli oppositori politici del governo fascista vengono incarcerati. Solo pochi mesi dopo si consumerà il delitto Matteotti. Prima di una deriva che porterà il nostro Paese in uno dei periodi più bui della sua storia.

Da quel momento fino a oggi sono 100 anni pieni di eventi, dalla fine della guerra fino al crollo del muro di Berlino passando per il primo viaggio dell'uomo sulla Luna. Tanti eventi e cambiamenti radicali vissuti anche nella nostra comunità. Maria Morandini, nata il 27 gennaio 1923, li ricorda ancora. Il traguardo dei 100 anni, festeggiato nella sua Ghizzano con la famiglia, le permette di essere una testimone preziosa su ciò che a Peccioli, e nel mondo, è accaduto nell'ultimo secolo.

"Tanti auguri Maria per questo meraviglioso traguardo, un esempio per tutti noi di determinazione, gioia di vivere e amore per la vita" questo il messaggio che Don Carlo Gronchi, Don Pietro Menciassi e il sindaco Renzo Macelloni hanno portato alla centenaria di Ghizzano, venerdì scorso, a nome di tutti i pecciolesi.

Fonte: Comune di Peccioli