Incidente di caccia finito in tragedia. Un 53enne è morto nel Grossetano. Siamo a Pitigliano quando a mezzogiorno e mezzo è stato segnalato al 118 dell'incidente. Sul posto l'automedica di Pitigliano, la Misericordia di Manciano, i vigili del fuoco e i carabinieri. E' stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso ma non è stato possibile fare niente: l'uomo era già deceduto, pare per un colpo d'arma da fuoco.