È quasi febbraio e come ogni lunedì viene in aiuto di chi è in cerca di un lavoro la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

AUTISTA CQC+ ADR

La risorsa si occuperà di trasporto, carico/scarico e movimentazione merce.

Il candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- In possesso di patente C, CQC

- Esperienza nella mansione;

- Automunito.

Luogo di lavoro: Capraia e Limite

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-cqc-adr-152608/it/

ADDETTO/A TAGLIO CAD

La risorsa si occuperà principalmente della progettazione e taglio pelle tramite CAD.

E' richiesta pregressa esperienza nel settore del Taglio.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-taglio-cad-152601/it/

MANUTENTORE ELETTRICO

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare.

La risorsa si occuperà della manutenzione, diagnostica e riparazione di macchine automatiche adibite alla produzione e al confezionamento, in particolare dei seguenti componenti per l’automazione elettrotecnica, elettronica e pneumatica:

PLC e pannelli operatore HMI

inverter

azionamenti

encoder

fotocellule e finecorsa

barriere fotoelettriche

Luogo di lavoro Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/manutentore-elettrico-152219/it/

COMMESSO/A RICAMBI AUTO

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'automotive.

La figura dovrà occuparsi di consigliare privati e aziende clienti (officine e carrozzerie) che si recano e/o chiamano in negozio per acquistare pezzi di ricambio per auto, trattori e furgoni.

Si richiede conoscenza dei vari pezzi di ricambio per automobili e/o trattori, capacità di relazionarsi con il pubblico e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/commessoa-ricambi-auto-152184/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino.

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-150633/it/