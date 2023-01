Pregiudicati trovati su un'auto rubata, scatta l'arresto

Sottoposti a obbligo di presentazione alla polizia, un 42enne e un 30enne sono stati trovati in auto a Ospedaletto, poco fuori Pisa. I due sono stati arrestati. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica 29 gennaio.

La polizia li ha controllati e ha trovato un piede di porco e un cacciavite a taglio in auto, due oggetti che spesso vengono usati per i furti. La Ford Focus su cui erano i due pregiudicati è risultata rubata, è stata quindi restituita ai proprietari.

I due malviventi sono stati tratti in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Ora sono in carcere.