Il mondo della musica piange il violinista Roberto Cecchetti

È scomparso nella serata di ieri Roberto Cecchetti, violinista molto conosciuto nella zona della Valdera e in tutta la Toscana. A piangerne la prematura scomparsa sono tanti appassionati della musica, i colleghi e le colleghe, alcuni dei tanti allievi che hanno cominciato a suonare il violino proprio con lui e altri che sono rimasti ispirati dalle sue note suonate in giro per teatri e palchi di tutta la Toscana. In queste ore sui social sono tanti i messaggi di cordoglio rivolti a Cecchetti e tanti i ricordi di chi lo ha conosciuto, come professionista e come persona.

Cecchetti insegnava da molti anni all'Accademia della Chitarra di Pontedera, dove tanti giovani hanno appreso da lui le tecniche e anche la professione. Molte le collaborazioni anche con le compagnie teatrali del territorio, con cui Cecchetti ha suonato per innumerevoli spettacoli.

L'Accademia della Chitarra, parte della più ampia realtà dell'Accademia Musicale Pontedera, tributerà la figura di Roberto Cecchetti con un giorno di chiusura quest'oggi. "Ci ha lasciato una persona, un artista, un collega, un amico senza il quale l'Accademia, semplicemente, non sarebbe ciò che è" si legge sulla pagina social della scuola di musica con sede a Pontedera. "Un Musicista immenso, che sapeva incantare semplicemente perché ERA la Musica. Mille sensibilità, mille sfaccettature, mille qualità che hai donato alle centinaia di tuoi allievi, a chi ha avuto il privilegio di poterti ascoltare suonare, a tutti coloro che hanno avuto l'onore di averti come collega, a quei da te selezionatissimi eletti che sono stati, sono e rimarranno per sempre i tuoi Amici".

In questo momento di dolore, l'Accademia della Chitarra si rivolge infine a tutti gli allievi, ai genitori, ai colleghi e agli amici musicisti che hanno conosciuto e potuto apprezzare Roberto Cecchetti: "Chiediamo di stringerci insieme, di sentirci vicino, ora e domani: avremo bisogno tutti del sostegno di tutti per affrontare questo momento - concludono - e per fare in modo che tutto ciò che Roberto ha seminato in ognuno di noi possa continuare a crescere; per tutta la Musica, la Bellezza e l'Umanità che ci ha saputo regalare: grazie. Ciao Roberto".