Rotatoria in degrado a Ponte a Egola, Guazzini (CambiaMenti): "Abbellirla entro il 2024"

Una rotatoria da tempo in degrado, quella che si affaccia su piazza Guido Rossa e piazza Marco Biagia Ponte a Egola secondo la consigliera comunale di opposizione Manola Guazzini.

La stessa porterà all'attenzione del prossimo Consiglio comunale un'interrogazione in merito, chiedendo di valorizzarla considerato che da tempo è interessata solo da taglio d'erba sporadico e in queste condizioni è solo simbolo di degrado. Mentre in altre parti del Comune le rotatorie sono state oggetto di interventi di abbellimento. Da considerare inoltre che la rotatoria si trova di fronte alla scuola materna e alla futura Casa della Salute.

Per questo si chiede al sindaco Simone Giglioli e alla sua giunta di elaborare un progetto e di coinvolgere anche la consulta locale per una realizzazione che vada al massimo entro il 2024.