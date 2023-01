"Sbulloniamoci", le scuole di Fucecchio unite contro il bullismo

"Sbulloniamoci. Se mi fai sentire piccolo, non sei grande", è il tema della campagna lanciata dal Comune di Fucecchio, in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo che ricorre il 7 febbraio.

Nell'occasione, le pagine sociale Facebook e Instagram del Comune di Fucecchio saranno interamente dedicate alla pubblicazione dei lavori realizzati dagli studenti con lo slogan #sbulloniamoci, al fine di lanciare un chiaro segnale nei confronti di un tema oggi quanto mai complesso e delicato. Il 7 febbraio ricorre inoltre la Giornata mondiale per la sicurezza in rete, pertanto sarà anche l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica verso un uso più consapevole degli strumenti digitali, affinché il pieno raggiungimento della cittadinanza digitale diventi per tutti un'occasione di partecipazione e di confronto costruttivo. Lo slogan del Safer Internet Day è "Together for a better Internet" ovvero l'auspicio che la rete internet, oggi ormai assolutamente necessaria, possa essere migliorata grazie alla partecipazione e al contributo di ciascuno di noi.

"Anche quest'anno abbiamo deciso di dare voce alle ragazze e ai ragazzi per renderli protagonisti di un progetto che affronta il delicatissimo tema del bullismo - spiega la vicesindaca Emma Donnini - e allo stesso tempo abbiamo suggerito agli insegnanti alcuni spunti per approfondire il tema del contrasto alla disinformazione al fine di promuovere l'alfabetizzazione digitale attraverso l'istruzione. Questo 7 febbraio rappresenta un momento di riflessione importante per riuscire a contrastare un problema serio come quello del bullismo e del cyberbullismo e, al contempo, prendere piena consapevolezza dei rischi che possono manifestarsi nel web, divenuto ormai parte integrante della nostra quotidianità".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa