Ubriaco scappa sullo scooter rubato, bloccato e denunciato

Si è dato alla fuga su un ciclomotore rubato per evitare un controllo della Polizia Municipale ma è stato bloccato e denunciato a Firenze.

Il fatto risale alla notte tra giovedì e venerdì. Una pattuglia dell’Autoreparto stava effettuando un posto di controllo tra lungarno Cellini e piazza Ferrucci nell’ambito del servizio mirato prevalentemente al controllo della guida in stato di ebbrezza quando intorno alle 2 che intimato l’alt a un ciclomotore. Alla guida un giovane senza casco che, invece di fermarsi, si è dato alla fuga.

Dopo un breve inseguimento ha abbandonato il mezzo e ha cercato di dileguarsi nei giardini delle abitazioni di viale Michelangiolo. Grazie all’arrivo di ulteriori pattuglie, alla fine il giovane è stato bloccato e il mezzo ritrovato nascosto nel cortile di una delle abitazioni. Il ciclomotore, risultato rubato poche ore prima, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Per il conducente, 19 anni straniero senza patente e non in regola con la normativa sull’immigrazione, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida in stato di ebbrezza grave (dalla prova con l’etilometro è risultato un tasso alcolemico di quasi 2,0 g/l).