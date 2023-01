Servizio civile alla Società della Salute, 4 posti per l'Empolese Valdarno Valdelsa

Ultimi dieci giorni per presentare domanda come volontari di Servizio Civile Universale. La scadenza del bando, che tra i numerosi progetti finanziati ne comprende cinque relativi al Comune di Santa Croce sull’Arno, è infatti fissata per le ore 14 del 10 febbraio.

Tra questi cinque progetti, riservati ai volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, uno in particolare riguarda la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e prevede l’inserimento di quattro volontari per percorsi di sostegno all’inclusione sociale da svolgersi presso l’ufficio Politiche Sociali del Comune di Santa Croce sull’Arno (via Copernico 2).

Il progetto avrà una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali, per le quali sarà corrisposto un rimborso di €. 444,30 mensili. I quattro volontari coinvolti svolgeranno attività di affiancamento al segretariato sociale, al fine di accogliere, ascoltare e orientare l’utenza; collaborazione nelle attività del servizio sociale e del servizio socio-educativo per l’attuazione di progetti individualizzati e di gruppo in favore di minori, anche con disabilità, al fine di facilitare la loro integrazione nel contesto familiare, sociale e scolastico; partecipazione alla realizzazione di attività di piccolo gruppo per cittadini in situazioni di fragilità, famiglie affidatarie e adottive e famiglie inserite nei progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione); collaborazione con l’équipe SAI nell’attuazione dei progetti individualizzati per i cittadini inseriti nel progetto e nella implementazione della rete esistente sul territorio.

Gli interessati possono presentare la propria domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , accedendo con la propria identità digitale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Sportello Servizio Civile Universale e Regionale del Comune di Santa Croce sull’Arno al numero 0571 389974 o via mail all’indirizzo serviziocivile@comune.santacroce.pi.it.

Fonte: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa