Sospesa l'attività per un'associazione privata a Rifredi

Sospesa per dieci giorni la licenza per una associazione privata in zona Rifredi, a Firenze. La disposizione arriva dal questore della provincia fiorentina Maurizio Auriemma.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di vari episodi, per lo più connessi agli stupefacenti, riscontrati nei pressi dell’attività. Il 23 gennaio la polizia aveva trovato nel locale diverse persone di origini nordafricane in stato di ebbrezza. Tra questi era presente un uomo di origini marocchine, arrestato perché destinatario di un ordine di carcerazione sempre per reati inerenti gli stupefacenti.

Numerosi, infatti, gli interventi in zona, anche nei mesi passati da parte della polizia, non ultimo quello dello scorso ottobre, nel corso del quale un cittadino nordafricano è stato ferito mortalmente con una coltellata da alcuni connazionali proprio nei pressi del locale di via Caccini.