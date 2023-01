Una stazione ferroviaria alla Sesa, Lega Empoli: "Ci sia partecipazione"

Il documento unico di programmazione (Dup) del Comune di Empoli contiene il progetto Empoli 2040. Lo scopo è la realizzazione di un Polo Tecnologico nella zona di Empoli dove ha sede anche il Gruppo Sesa.

L'idea di sfruttare la zona della Viaccia che attualmente è praticamente quasi tutta campagna, attraverso la connessione ferroviaria, deve essere calata in uno scenario di totale trasformazione dell'intera area di produttiva.

Il gruppo Lega Empoli sottolinea che occorre essere molto attenti a questi elementi ed agli studi sul tema, lavorando di concerto col settore mobilità e le aziende e industrie dell’area.

Fondamentale coinvolgere anche gli abitanti della zona affinchè ci sia la più ampia partecipazione e condivisione al progetto, seguendo anche la progettazione nelle varie Commissioni consiliari di competenza con il coinvolgimento dei consiglieri comunali, come purtroppo non è stato fatto ad esempio per il gassificatore.

Questo perché come Lega vogliamo che questo sia un progetto della città, non solo di una parte politica o della giunta. Fondamentale costituire un punto riferimento per l’innovazione tecnologica per tutta la Città metropolitana di Firenze.

Fonte: Lega Empoli