Morto Vito Chimenti, il bomber della stagione in A della Pistoiese

E' morto l'ex calciatore e attualmente allenatore Vito Chimenti. Originario della Puglia, in Toscana viene ricordato per la sua stagione in Serie A con la maglia della Pistoiese. La Gazzetta dello Sport ricorda il suo dribbling 'a bicicletta', una specie di sombrero che nasceva da un colpo di tacco della palla. Nella sua carriera ha vestito le maglie del Palermo in B e del Catanzaro e dell'Avellino in A. Vito Chimenti aveva 69 anni e ha avuto un malore prima della partita del suo Pomarico, squadra lucana di categoria Eccellenza. Allenava le giovanili.