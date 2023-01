Avviso per la cura degli olivi a Pistoia

Sono 849 le piante di olivo situate nelle aree a verde di proprietà pubblica che il Comune di Pistoia intende affidare, a titolo gratuito, ai cittadini maggiorenni residenti a Pistoia. Dislocate in giardini, aiuole, parchi, piazze, parcheggi, cortili di edifici scolastici e aree Peep o limitrofe alla viabilità pubblica, le piante saranno affidate a coloro che vorranno prendersene cura in cambio del raccolto. Il bando, della durata triennale, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nell’area tematica ‘Verde e cimiteri’, e rimarrà aperto fino al 2025.

In ognuna delle tante aree individuate si trovano da un minimo di una pianta fino a un massimo di 200. L’area a verde più densa di olivi è a San Felice, seguita da Gello, il Villaggio Belvedere, Sarripoli e Candeglia. La concessione avrà dunque la durata di tre anni; la raccolta dei frutti avverrà a titolo gratuito e dovrà essere destinata al solo consumo familiare, per le stagioni di raccolta dal 2023 al 2025.

«Terminata positivamente l’esperienza del primo bando, pubblicato nel 2019 e preso a modello da molti altri Comuni – evidenzia Alessio Bartolomei, assessore al verde pubblico –, oggi torniamo a pubblicare un avviso, sempre di durata triennale, che comprende un numero ancora maggiore di piante rispetto al precedente. In questi anni la manutenzione da parte dei privati è risultata attenta e il territorio ne è uscito valorizzato. Come detto, l’obiettivo è garantire la conservazione e la cura del patrimonio della collettività, ma anche sensibilizzare a un'attenta cultura dell’ambiente e delle aree pubbliche, che sono una risorse di, e per, tutti.»

Durante il periodo di assegnazione, chi avrà in consegna le piante dovrà provvedere a potature e manutenzione degli olivi, oltre alla pulizia da erbe infestanti. Nel caso in cui, durante il periodo di affidamento, dovessero verificarsi danneggiamenti, inadempimenti, ritardi o incurie, il Comune potrà estinguere l'accordo.

Presentazione delle domande. I cittadini interessati residenti a Pistoia dovranno far pervenire la propria richiesta scritta utilizzando lo schema di domanda predisposto, a mano al protocollo del Comune, in via Pacini 24, oppure tramite Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it

L'avviso, gli allegati e lo schema di domanda possono essere ritirati negli uffici del servizio lavori pubblici, patrimonio, verde e promozione sportiva situato in via XXVII Aprile 17, oppure scaricati dal sito internet Comunale all’indirizzo www.comune.pistoia.it, nell’area tematica Verde e cimiteri.

Nel caso in cui per alcune aree non pervenissero richieste, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di assegnarle direttamente dietro semplice istanza a persone, associazioni, enti o aziende, anche non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa