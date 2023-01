Biblioteca San Miniato, tornano i numeri pre-pandemia. A Ponte a Egola nuova struttura

Il 2022 per le tre biblioteche comunali e i due archivi (storico e di deposito) del Comune di San Miniato, si dimostra un anno in crescita, con numeri che stanno lentamente tornando a quelli del pre-pandemia. I dati ci raccontano di una crescita degli accessi di oltre il 50% rispetto al 2021, passando da 14.021 utenti a 21.308, e registrando ben 1.003 nuovi iscritti, su un totale di 4.065 in totale, di cui 2.727 ragazzi e ragazze.

"I numeri degli accessi e delle presenze sono in linea con quelli presentati nel report della Rete Bibliolandia - spiega l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Siamo lontani dalle cifre che si sono registrate nel 2019, l'ultimo anno da prendere a riferimento, dato che il 2020 e 2021 le aperture ad intermittenza e le limitazioni hanno condizionato profondamente gli accessi e le presenze; tuttavia, il ritorno all'orario continuato ci ha permesso di incrementare il servizio".

Continua a crescere il patrimonio documentale, che adesso è di 73.698 volumi mentre nel 2021 era di 70.606, con l'acquisto di 1.334 nuovi libri, e incrementa anche l'attività dei nostri archivi: sono 87 gli utenti che nel 2022 si sono recati all'archivio storico, con 399 pezzi movimentati, 331 unità restaurate e 11 incontri con le scuole, mentre l'archivio di deposito ha fatto registrare 1.032 utenti e 22.248 euro di incassi. Si mantengono elevati i dati relativi all'attività didattica con le scuole. Nel 2022, infatti, gli incontri con le classi del territorio sono state 273, sia in presenza sia da remoto.

"L'attività didattica è sicuramente uno degli aspetti che vogliamo maggiormente curare ed incentivare. In pandemia ci siamo inventati le soluzioni più fantasiose possibili per evitare di interrompere il contatto con i più piccoli, perché pensiamo che la cultura sia un aspetto irrinunciabile per tutti - spiega ancora l'assessore -. Proprio perché pensiamo questo, per il futuro abbiamo in serbo un'importante novità: l'inaugurazione della nuova Biblioteca di Ponte a Egola. Una struttura che ci permetterà di fruire di spazi bellissimi, accedere al patrimonio, dove potranno essere svolte anche attività laboratoriali, che contiamo di inaugurare prima dell'estate".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa